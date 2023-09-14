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18:34, 14 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин со странной походкой стал фигурантом дела о хранении наркотиков

Полицейские задержали жителя Москвы, переносившего наркотики в неожиданном месте

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Московские полицейские задержали молодого человека со странной походкой, переносившего полграмма мефедрона. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, юноша привлек внимание сотрудников на проспекте Мира. Его отвезли в отдел, где он добровольно предъявил полицейским сверток с запрещенным веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон. Наркотики молодой человек переносил в одной из естественных полостей тела.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228 («Хранение наркотических средств») УК РФ.

Ранее с двумя килограммами наркотиков задержали заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову).

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    Олеся Мицкевич
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