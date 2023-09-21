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17:50, 21 сентября 2023Россия

Студенты российского медколледжа массово отравились неизвестным газом

В мордовском медколледже не менее 17 студентов отравились неизвестным газом

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

В Краснослободске студенты местного медицинского колледжа массово отравились неизвестным газом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Республике Мордовия.

В ведомстве сообщили, что информация о происшествии поступила около 16:00. Предварительно, пострадали не менее 17 человек, в том числе 9 детей. Пятеро отравившихся находятся в реанимации, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Собеседница агентства добавила, что всем пострадавшим от 17 до 20 лет. На месте работают сотрудники МЧС и следователи.

В свою очередь, Mash утверждает, что пострадали 23 студента. По информации издания, перед массовым отравлением жители Краснослободска чувствовали по всему городу запах сероводорода.

Ранее в Сергиевом Посаде в бассейне фитнес-центра три ребенка и мужчина отравились парами хлора. Детей экстренно госпитализировали. Больше всех пострадала семилетняя школьница — она в тяжелом состоянии. Состояние еще двух детей оценили как средней степени тяжести. 30-летний мужчина от госпитализации отказался.

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    Константин Лысяков
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