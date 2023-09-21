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09:00, 21 сентября 2023Мир

В США утвердили нового генерала на пост главы Генштаба

Сенат США утвердил генерала Чарльза Брауна на пост главы Генштаба ВС

Фото: Andrew Harnik / AP

Сенат США утвердил командующего Военно-воздушными силами (ВВС) генерала Чарльза Брауна на пост главы Комитета начальников штабов (КНШ). Об этом сообщает ABC-News.

Кандидатуру на пост главы Генштаба выдвинул президент Соединенных Штатов Джо Байден. Браун сменит в качестве главы КНШ генерала Марка Милли, который занимал этот пост с 1 октября 2019 года.

Чарльз Браун потомственный военный. На действительной военной службе состоит с 1984 года. В 2018-2020 годах он командовал ВВС США на Тихом океане. В 2016-2018 занимал пост замглавы Центрального командования американских ВС. В его зону ответственности входил Ближний Восток. В 2014-2015 годах отвечал за ядерное сдерживание в ВВС США в Европе.

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    Виктория Кондратьева
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