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14:13, 21 сентября 2023Россия

Эскалатор зажевал руку трехлетнего мальчика в метро Петербурга

В метро Санкт-Петербурга эскалатор зажевал руку трехлетнего мальчика

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге эскалатор на станции метро «Удельная» зажевал руку трехлетнего мальчика. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, днем 20 сентября руку ребенка затянуло под поручень механизма. В районе 15:00 его госпитализировали с рваной раной провой кисти. Сейчас мальчик находится в отделение микрохирургии.

В свою очередь, портал 78.ru сообщил, что состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в подмосковном Реутове эскалатор в местном торговом центре оторвал пальцы четырехлетней девочке. Как стало известно, рука ребенка застряла между ступенями, пока механизм продолжал движение. Родители смогли самостоятельно достать руку дочери и вызвали скорую помощь. У пострадавшей оказались сильно повреждены три пальца левой руки, которые пришлось окончательно ампутировать.

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    Константин Лысяков
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