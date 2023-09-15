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18:25, 15 сентября 2023Россия

Эскалатор в подмосковном ТЦ оторвал пальцы четырехлетней девочке

Shot: эскалатор в ТЦ Реутова оторвал пальцы четырехлетней девочке

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В подмосковном Реутове эскалатор в местном торговом центре (ТЦ) оторвал пальцы четырехлетней девочке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации издания, накануне, 14 сентября, девочка отправилась с родители за игрушками. Когда они спускались на эскалаторе, ребенок оступился, и его рука застряла между ступенями, пока механизм продолжал движение. Россияне смогли самостоятельно достать руку дочери и вызвали скорую помощь.

Как стало известно, девочку госпитализировали. У ребенка оказались сильно повреждены три пальца левой руки, которые пришлось окончательно ампутировать. Сейчас состояние пострадавшей оценивается как стабильное. Полиция проводит проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге пятилетнему мальчику отрубило два пальца дверью в туалете одного из местных ТЦ. Родители были вынуждены отвести сына в уборную для инвалидов, так как остальные оказались заняты. Когда ребенок попытался пройти внутрь кабинки, оказавшейся открытой, находившаяся внутри женщина силой захлопнула дверь, ударив пострадавшего по руке. Выйдя из туалета, россиянка накричала на родителей мальчика и, не извинившись, ушла за покупками.

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    Константин Лысяков
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