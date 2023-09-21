Журналист Херш: конфликт на Украине продолжается из-за позиции Зеленского

Конфликт на Украине продолжается из-за позиции президента страны Владимира Зеленского, так как он настаивает на продолжении боевых действий. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей колонке в Substack.

«Война продолжается, поскольку на этом настаивает Зеленский. В его штаб-квартире или в Белом доме [президента США Джо] Байдена не обсуждают перемирие и не заинтересованы в переговорах, которые бы положили конец резне», — отметил журналист.

Херш также добавил, что успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в контрнаступлении являются ложью, так как темпы продвижения составляют метры за неделю.

Ранее Херш заявил, что разведка США и Белый дом уверены в победе России в конфликте на Украине, при этом в публичном пространстве СМИ вынуждены «поддерживать ложь» о ситуации на фронте.