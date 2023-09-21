Названы самые популярные в параллельном импорте автомобили

«Открытие Авто»: треть автомобилей в параллельном импорте пришлась на Японию

Самыми популярными в параллельном импорте с начала года стали автомобили японских марок, на них пришлась треть (33 процента, 22 640 единиц) от общего количества. Об этом со ссылкой на исследование «Открытие Авто» и «Автомаркетолога» пишет РИА Новости.

Вторыми по востребованности за восемь месяцев названы корейские марки — 28 процентов (18 977 автомобилей), а замыкает тройку продукция немецких заводов — 23 процента (15 655 автомобилей). Аналитики отмечают, что регистрация японских машин росла с каждым месяцем — с 2211 единиц в январе до 5163 машин в августе.

Далее идут американские марки (7,4 процента, 5023 машины), китайские (3,3 процента, 2271 машина), британские (2,3 процента, 1573 машины), чешские (0,8 процента, 529 машин), французские (0,6 процента, 402 машины) и итальянские (0,5 процента, 352 машины). Шведских автомобилей в Россию по параллельному импорту завезли 296 единиц, а марок из Испании, Ирана и Узбекистана — 82 машины. Всего с января по август в страну по указанной схеме попали 67,8 тысячи автомобилей.

Глава «Открытие Авто» Марина Дембицкая объяснила, что на лидерство японских автомобилей влияют как предыдущие санкции, так и вступивший в силу с 9 августа запрет на ввоз в Россию новых и подержанных автомобилей с двигателем объемом более 1,9 литра. Падение на вторичном рынке, в первую очередь на Дальнем Востоке, повышает интерес к параллельному импорту.

С точки зрения брендов лидерство удерживает Toyota (10 687 машин), за ней идут корейские Hyundai (9342 машины) и Kia (8974 машины). Модельный ряд возглавляют корейцы: Hyundai Tucson (2803), Hyundai Santa Fe (2247) и Kia Sportage (2206).

В структуре параллельного импорта на частных лиц приходится 83 процента, а компании отвечают только за 17 процентов. При этом 93 процента приходится на легковые автомобили, 5 процентов — на пикапы, а 3 процента — на легковые коммерческие автомобили.

Ранее сообщалось, что в августе выручка от продаж китайского кроссовера Chery Tiggo 7 Pro (7000 автомобилей, 19,3 миллиарда рублей) превысила выручку Lada Granta (16 тысяч, 12,8 миллиарда). Близко к самой популярной российской модели подобрался и Haval Jolion (5,3 тысячи, 11,7 миллиарда).

