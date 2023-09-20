Один китайский автомобиль обошел Lada Granta

«Автостат Инфо»: выручка от продажи Chery Tiggo 7 Pro составила 19,3 млрд рублей

Выручка от продаж китайского кроссовера Chery Tiggo 7 Pro в России за август 2023 года превысила объем продаж отечественной Lada Granta. Об этом сообщает издание «Автостат Инфо».

За этот месяц было продано семь тысяч китайских кроссоверов на общую сумму 19,3 миллиарда рублей. Выручка от продаж более 16 тысяч Lada Granta составила 12,8 миллиарда рублей. На третьем месте оказался кроссовер Omoda C5 от Chery. В августе было продано 4,6 тысячи автомобилей на общую сумму 12,7 миллиарда рублей.

В пятерку лидеров по выручке вошли Haval Jolion (11,7 миллиарда от продажи 5,3 тысячи автомобилей) и Geely Monjaro (7,8 миллиарда от реализации 1,6 тысячи машин).

Отмечается, что на кроссоверы пришлось более 80 процентов выручки за последний месяц лета. В целом с продажи этих автомобилей было получено 245 миллиарда рублей. Более 21 миллиарда рублей пришлось на продажу авто сегментов B и B+, 11 миллиардов рублей — на продажу машин С-сегмента.

Ранее сообщалось, что российский электрокроссовер «Москвич 3е» по росту цен в августе обогнал китайский кроссовер BAIC X35, корейскую Kia Carnival, а также Skoda Kodiaq, Hyundai Sonata и Toyota Avalon. Стоимость «Москвича» выросла на 12 процентов, BAIC и Kia — на 11 процентов соответственно.