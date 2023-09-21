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14:06, 21 сентября 2023Силовые структуры

Участников террористического сообщества в российской колонии отдали под суд

СКР завершил следствие по делу о террористическом сообществе в ИК Калмыкии

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела пяти участников террористического сообщества, созданного в калмыцкой колонии из числа отбывавших там наказание заключенных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Амира Тахтамышева, Магомеда Джамаева, Магомеда Магомедова, Таира Байгазиева и Магомедаги Алиханова будут судить в Южном окружном военном суде.

По данным следствия, террористическое сообщество в 2013 году в исправительной колонии №2 (ИК-2) в Калмыкии создал уроженец Республики Дагестан Шахбан Гасанов, который отбывал срок за незаконный оборот оружия. Туда вошли более 100 заключенных, среди которых были Тахтамышев, Джамаев, Магомедов, Байгазиев и Алиханов. Они учили арабский язык, на лекциях изучали экстремистскую литературу, распространяли идеологию радикального ислама, занимались публичным оправданием терроризма и призывали к террористической деятельности.

В 2015 году главарь террористического сообщества Гасанов освободился, вернулся на родину и провозгласил себя амиром. Его ликвидировали в Хасавюрте, когда он напал на силовиков. Были осуждены к различным срокам 24 члена террористического сообщества из калмыцкой колонии, а также бывшие начальник ИК-2 Павел Батаев и его заместитель Артур Цамаев.

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    Любовь Ширижик
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