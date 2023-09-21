Российский кикбоксер избил 15-летнего подростка из-за замечания

СК: в Москве кикбоксер избил 15-летнего подростка, отреагировав на замечание

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека, подозреваемого в избиении подростка из-за замечания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении СК по Москве.

По информации ведомства, конфликт произошел вечером 20 сентября. Парень, отреагировав на слова ранее неизвестного 15-летнего юноши, нанес ему многочисленные удары руками и ногами по голове и телу. Потерпевшего доставили в больницу, он в тяжелом состоянии.

Как уточняет РИА Новости, подозреваемый — кандидат в мастера спорта по кикбоксингу. В ходе допроса он полностью признал вину, в ближайшее время суд предъявил ему обвинение по части 1 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

