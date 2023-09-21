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20:02, 21 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин сел на пять лет за сбор денег с обманутых пенсионеров

Сибиряк с ником «9 кругов ада» сел на 5,5 года за обман пенсионеров

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Суд Красноярского края приговорил к 5,5 года лишения свободы 21-летнего жителя Железногорска с ником «9 кругов ада» за сбор денег с обманутых телефонными мошенниками пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Сибиряк признан виновным в совершении трех эпизодов мошенничества на сумму 750 тысяч рублей. Суд установил, что он в поисках «легких денег» нашел подработку в качестве криминального курьера. Работодатели давали ему подробные инструкции и отслеживали его, когда он забирал у обманутых пенсионеров деньги. Ему оплачивали такси.

Мошенники использовали в отношении пожилых людей преступную схему «Ваш родственник попал в беду», в итоге пострадавшие отдавали курьеру наличность. Тот переводил деньги на указанные работодателями счета, оставляя себе часть средств в качестве вознаграждения.

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    Любовь Ширижик
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