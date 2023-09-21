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12:34, 21 сентября 2023Экономика

В Госдуме назвали причину роста цен на топливо

Депутат Госдумы Кравченко назвал временным рост цен на топливо

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Повышение цен на дизельное топливо в России носит временный характер и во многом может быть связано с игрой цен на оптовом рынке. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по экономической политике Денис Кравченко.

«На мой взгляд, повышение цен носит временный спекулятивный характер. Оно связано с игрой на оптовом рынке, — сказал депутат. — Государственной думой и правительством предпринимаются срочные меры по стабилизации цен».

Кравченко также уточнил, что в уже в ближайшие дни взлетевшие цены на дизельное топливо начнут постепенно откатываться к исходным значениям.

«Рассчитываю, что в ближайшие дни цены будут возвращаться к исходным. Это очень важно в первую очередь для сельскохозяйственных производителей и не только», — заключил политик.

Ранее в Минэнерго заявили, что дефицит дизельного топлива на мировых рынках, особенно в Европе, спровоцировал рост цен на него в России. За неделю с 11 по 18 сентября, по данным Росстата, цены выросли на два процента, до 63,96 рубля.

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