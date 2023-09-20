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16:17, 20 сентября 2023Экономика

Власти назвали причину роста цен на топливо

Минэнерго: рост цен на дизель в России спровоцировал дефицит топлива в Европе

Фото: Marek Studzinski / Unsplash

Дефицит дизельного топлива на мировых рынках, особенно в Европе, спровоцировал рост цен на него в России. Такую причину подорожания топлива в ходе пленарного заседания в Госдуме назвал первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, его слова приводит «Прайм».

Говоря о ситуации в стране, он отметил, что именно нехватка дизеля подтолкнула цены вверх. Сорокин заявил, что Минэнерго, а также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и нефтяные компании прилагают все усилия, чтобы нарастить поставки на внутренний рынок, создав на бирже «искусственный избыток».

20 сентября стоимость нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) синхронно снизилась, а цена на бензин Аи-95 упала сразу на 5,06 процента, до 69 272 рублей за тонну. Бензин Аи-92 и летнее дизельное топливо подешевели на 3,98 процента (65 651 рубль) и на 2,12 процента (73 447 рублей) соответственно.

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Замглавы Минэнерго также заявил, что правительство намерено решить проблему не только серого экспорта топлива, но и не допустить его дефицит в будущем. По его словам, сейчас проблемы с топливообеспечением наблюдаются в ряде южных регионов. Власти ведут переговоры о дополнительных поставках топлива нефтяными компаниями. «С точки зрения объемов, перебоев нет, есть вопросы по цене — рассчитываем вопрос в течение нескольких дней благодаря предлагаемым мерам решить», — заявил Сорокин.

Ранее сообщалось, что власти рассматривают возможность полного временного запрета на поставки бензина и дизельного топлива за рубеж в качестве альтернативы заградительной пошлине в размере 250 долларов за тонну. Вариант с пошлиной звучал на совещании у вице-премьера Александра Новака 15 сентября, однако, как утверждают собеседники издания, его крайне негативно восприняли участники рынка.

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