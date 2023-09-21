Украину назвали лабораторией по изучению военных инноваций

Замглавы Пентагона: Украина стала лабораторией для изучения военных инноваций

На данный момент Украина уже стала лабораторией для изучения передовых военных инноваций в силу особенностей и масштабов ведения боевых действий. Об этом заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин во время выступления в Университете Рональда Рейгана.

«Есть вещи, которые неизбежно становятся понятными [лишь] во время боевых действий. Мы видели это, когда наши войска были в Ираке и Афганистане. Сколько инноваций появлялось, потому что они создавали определенные вещи, [военные] применяли их на поле боя и выясняли, какие изменения необходимо внести. И такой цикл очень важен. Очевидно, что Украина — это лаборатория для изучения военных инноваций [в западных интересах]», — сказала она.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина нуждается в системах противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасах. По его словам, альянс готов к продолжению длительной поддержке Киева.