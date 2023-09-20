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08:42, 20 сентября 2023Мир

В НАТО рассказали о нуждах Украины

Генсек НАТО: Украине срочно нужны системы ПВО, боеприпасы и техобслуживание

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Украина нуждается в системах противовоздушной обороны. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

«Существует срочная потребность в средствах ПВО, не только в новых системах, но и в боеприпасах, обслуживании, запасных частях», — заявил он.

По его словам, альянс готов к длительной поддержке Киева.

Ранее стало известно, что Украина получит новую партию снарядов от западного союзника. В частности, Великобритания направит дополнительную партию из десятков тысяч артиллерийских снарядов.

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    Виктория Кондратьева
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