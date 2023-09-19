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19:30, 19 сентября 2023Мир

Украина получит новую партию снарядов от западного союзника

Министр обороны Британии Шэппс: Украина получит десятки тысяч снарядов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина получит дополнительную партию из десятков тысяч артиллерийских снарядов. Об этом заявил недавно назначенный на должность министра обороны Великобритании Грант Шэппс, сообщает ТАСС.

«Мы продемонстрировали непоколебимую приверженность Великобритании Украине и предоставили дополнительную военную поддержку, в том числе пообещали предоставить еще десятки тысяч артиллерийских снарядов, чтобы дать Украине возможность защитить себя», — заявил министр, добавив, что британское военное ведомство будет пытаться обеспечить Украине новые поставки средств ПВО и качественное обучение украинских военных.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус анонсировал новый пакет военной и гуманитарной помощи Украине на 400 миллионов евро. «Мы дополнительно поставим боеприпасы — разрывные и минометные снаряды, противоминные ракеты. Потому что боеприпасы — это то, в чем больше всего нуждается Украина», — заявил глава немецкого оборонного ведомства.

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    Виктория Кондратьева
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