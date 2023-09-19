Украина получит новую партию снарядов от западного союзника

Министр обороны Британии Шэппс: Украина получит десятки тысяч снарядов

Украина получит дополнительную партию из десятков тысяч артиллерийских снарядов. Об этом заявил недавно назначенный на должность министра обороны Великобритании Грант Шэппс, сообщает ТАСС.

«Мы продемонстрировали непоколебимую приверженность Великобритании Украине и предоставили дополнительную военную поддержку, в том числе пообещали предоставить еще десятки тысяч артиллерийских снарядов, чтобы дать Украине возможность защитить себя», — заявил министр, добавив, что британское военное ведомство будет пытаться обеспечить Украине новые поставки средств ПВО и качественное обучение украинских военных.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус анонсировал новый пакет военной и гуманитарной помощи Украине на 400 миллионов евро. «Мы дополнительно поставим боеприпасы — разрывные и минометные снаряды, противоминные ракеты. Потому что боеприпасы — это то, в чем больше всего нуждается Украина», — заявил глава немецкого оборонного ведомства.