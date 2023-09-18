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20:27, 18 сентября 2023Мир

Германия анонсировала новый пакет помощи Украине на 400 миллионов евро

Глава Минобороны ФРГ Писториус анонсировал пакет помощи Киеву на 400 млн евро

Фото: Alina Smutko / Reuters

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус анонсировал новый пакет военной и гуманитарной помощи Украине на 400 миллионов евро. Об этом он заявил в интервью изданию Bild.

«Мы дополнительно поставим боеприпасы — разрывные и минометные снаряды, противоминные ракеты. Потому что боеприпасы - это то, в чем больше всего нуждается Украина», — заявил глава немецкого оборонного ведомства

Германия отправит Украине дополнительные боеприпасы, средства защиты и системы разминирования. Отмечается, что крылатые ракеты Taurus не войдут в новый пакет поддержки Киеву.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал прогнозировать сроки окончания конфликта на Украине, однако заверил Киев в постоянной поддержке. По его словам, никто не знает, как долго продлятся боевые действия.

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    Семен Александров
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