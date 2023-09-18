Германия анонсировала новый пакет помощи Украине на 400 миллионов евро

Глава Минобороны ФРГ Писториус анонсировал пакет помощи Киеву на 400 млн евро

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус анонсировал новый пакет военной и гуманитарной помощи Украине на 400 миллионов евро. Об этом он заявил в интервью изданию Bild.

«Мы дополнительно поставим боеприпасы — разрывные и минометные снаряды, противоминные ракеты. Потому что боеприпасы - это то, в чем больше всего нуждается Украина», — заявил глава немецкого оборонного ведомства

Германия отправит Украине дополнительные боеприпасы, средства защиты и системы разминирования. Отмечается, что крылатые ракеты Taurus не войдут в новый пакет поддержки Киеву.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал прогнозировать сроки окончания конфликта на Украине, однако заверил Киев в постоянной поддержке. По его словам, никто не знает, как долго продлятся боевые действия.