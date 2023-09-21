Посетивший все страны мира Артемий Лебедев назвал худшую

Посетивший все страны мира блогер Артемий Лебедев назвал Сомали худшей

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев, посетивший все страны мира, назвал Сомали худшим государством. Подробности он раскрыл в интервью Александру Каргину, доступном на YouTube.

«В мире из 256 стран хороших — 50», — отметил Лебедев. При этом он не назвал лучшую страну и подчеркнул, что больше всего человеку подходит то место, где хорошо именно ему. «А хуже всего — там, где жопа, анархия, нет правил», — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, какая из стран является худшей, он назвал Сомали. «Там тоже по-своему интересно», — отметил блогер, но добавил, что Сомали является небезопасной страной. «Мы наняли 10 телохранителей с калашами, которые ездили на отдельном джипе за нами. Но тут тоже есть опасность, что они могут сами решить тебя ограбить, у них уже автоматы в руках», — сказал он.

«Это такая страна любопытная, там по-другому надо уметь выживать. Я бы не хотел там долго жить, потому что там долгосрочные планы не реализуются. А интересно все-таки, когда ты можешь с другими ребятами что-то делать созидательное», — высказался Лебедев о Сомали.

Ранее блогер назвал Дубай «одним из самых унылых городов на свете».

Артемий Лебедев объехал 265 стран и территорий. По информации на его официальном сайте, ему осталось посетить Малые Тихоокеанские отдаленные острова США. При этом блогер не брал в учет города пересадок, где ему не удалось выйти за пределы вокзала или аэропорта.