Артемий Лебедев раскритиковал популярный у россиян курорт

Блогер Лебедев назвал Дубай «одним из самых унылых городов на свете»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал Дубай «одним из самых унылых городов на свете». Популярный у россиян курорт он раскритиковал в обзоре новостей, доступном на Rutube.

Он заявил, что многие переезжают в Дубай и отдыхают там, хотя, по мнению блогера, там «невозможно жить». Так, Лебедев отметил, что из-за жаркой погоды в городе приходится все время находиться рядом с кондиционером, и заявил, что кроме посещения торговых центров в Дубае «делать нечего».

«Это один из самых унылых городов на свете. (...) Живешь как будто в каком-то торговом центре 2000-х годов», — заключил дизайнер.

Ранее Лебедев назвал Швейцарию одной из самых скучных стран в мире. Он подчеркнул, что не завидует ее жителям.

Также блогер раскритиковал Израиль, назвав его «провинциальной жопой». Главными недостатками страны Лебедев назвал высокие цены и плохой сервис. При этом он отметил, что в Израиле живет большое количество интересных людей.