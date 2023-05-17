Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:57, 17 мая 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал самую скучную страну

Блогер Артемий Лебедев назвал Швейцарию одной из самых скучных стран в мире

Фото: Tron Le / Unsplash

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал Швейцарию одной из самых скучных стран в мире. Такое мнение он выразил в своем видеообзоре новостей, доступном на Rutube.

Блогер прокомментировал новость о том, что, согласно результатам проведенного в этой стране опроса, ее жители ощущают себя более здоровыми, нежели люди в других странах Европы. «По сравнению с соседями, получается, что в Швейцарии не так уж и плохо. Хотя, наверное, это одна из самых скучных стран на свете, поэтому я не завидую тем людям, которые живут в Швейцарии», — заявил он.

Помимо дизайна и ведения видеоблога, Лебедев активно путешествует и регулярно высказывает мнение о той или иной стране и разных городах. Так, ранее он назвал «провинциальной жопой» Израиль и выразил уверенность в том, что в этой стране, несмотря на ее преимущества, скучно жить. Он также указал, что в ближневосточном государстве высокие цены и плохой сервис. Кроме того, он критиковал Египет, утверждая, что столкнулся в Каире с «первобытным» укладом.

Блогер также уверял, что не намерен эмигрировать из России. По словам Лебедева, он решился бы на переезд из страны только в случае масштабной катастрофы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
В бюджете США могут закончиться деньги. Сумеет ли Америка избежать дефолта?
Европа оценила прекращение сотрудничества с Россией в космонавтике
Стало известно о продлении зерновой сделки
Евролига вернулась на Okko
На Западе снова отложили немедленное членство Украины в НАТО
Главу ячейки запрещенной в России террористической организации осудили на 17 лет
Десятки туристов пострадали при столкновении катера с вышкой в Таиланде
На Украине заявили о рабочем состоянии ЗРК Patriot
Артемий Лебедев назвал самую скучную страну
Айза прокомментировала воссоединение Гуфа с супругой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.