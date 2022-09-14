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Блогер Лебедев пожаловался на «первобытный» уклад в популярной у туристов стране

Блогер Лебедев пожаловался на нетактичное поведение сотрудников аэропорта в Каире

Кадр: Артемий Лебедев / Youtube

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев съездил в Грецию с пересадкой через Каир и рассказал о «первобытном», по его мнению, укладе в Египте. В видео, опубликованном на своем YouTube-канале, он пожаловался на антисанитарию в аэропорту популярной туристической страны и отсутствие такта и манер у его сотрудников.

«Ты прилетаешь из нормальной цивилизованной страны, каковой является Россия, в абсолютно первобытный, ходящий на четвереньках Египет, где люди ведут себя омерзительно, где просто все пропитано вонючей коррупцией, мелким бакшишом, абсолютно *** [некрасивым] поведением, абсолютной антисанитарией и полной тупостью», — описал свои впечатления Лебедев.

Блогер также рассказал о плохой организованности процессов в заграничном аэропорту. В частности, он отметил, что был вынужден постоянно стоять в длинных очередях. Кроме того, дизайнеру пришлось получать визу, о которой он никак не был предупрежден заранее. «Сидит мужик, который прямо в аэропорту курит. И этот мужик не спеша выдает тебе за 25 долларов наклейку», — рассказал он о процессе получения визы.

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Лебедев также посетовал на то, что проводившие досмотр сотрудники аэровокзала чересчур тщательно «ощупывали» его, интересуясь назначением его личных вещей, и вели себя нетактично. При этом один из мужчин, по словам блогера, в процессе щелкал семечки и сплевывал шелуху на пол.

«2022 год, а ребята до сих пор не научились вести себя нормально», — высказался он об аэропорте столицы Египта. Лебедев также удивился тому, что в международном аэровокзале крупного города царит подобная обстановка.

Ранее Лебедев побывал в Грузии и высказался об отношении местных людей к русским. Он заявил, что обстановка с отношением к гражданам России в стране не такая острая, как это показывается в СМИ.

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Маргарита Щигарева
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