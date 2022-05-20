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Вернувшийся из Грузии Артемий Лебедев раскрыл отношение местных к русским

Вернувшийся из Грузии блогер Артемий Лебедев заявил, что в стране нет русофобии

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев, вернувшийся в Россию после путешествия в Грузию, раскрыл отношение местных жителей к русским. Об этом он рассказал в видеообзоре новостей, опубликованном на его YouTube-канале.

«Если не обращать внимания на бесконечное количество украинских флагов и всяких надписей "Слава Украине", в стране нет никаких проблем, никакой русофобии», — высказался блогер о своем путешествии в Грузию.

Лебедев заявил, что обстановка с отношением к русским в стране не такая острая, как это показывается в СМИ. «Никто никаких слов не говорит, никто косо не смотрит, половина народа просто говорит по-русски», — описал дизайнер свой опыт пребывания в стране. Он также назвал Грузию «отличной страной, чтобы провести там время», и пожелал, чтобы у государства было прямое авиасообщение с Россией.

Ранее Лебедев побывал в Израиле и Великобритании, после чего рассказал о предполагаемой русофобии за рубежом. Он заявил, что во время поездки не сталкивался с плохим отношением окружающих к россиянам. Блогер также порассуждал об историях о негативном восприятии русских за границей.

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Олег Давыдов
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