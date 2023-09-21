Сотрудник визового центра потерял паспорта россиян во время поездки на самокате

Baza: сотрудник визового центра Китая потерял 15 паспортов россиян

Сотрудник визового центра Китая потерял 15 загранпаспортов россиян во время поездки по Москве на самокате. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, инцидент произошел 20 сентября. Мужчина забрал документы и должен был отвезти их на оформление. Он решил доехать до точки назначения на самокате и положил сумку с паспортами в ноги. Уточняется, что по дороге сотрудник визового центра отвлекся, и пакет исчез.

Издание отмечает, что теперь документы помогают искать сотрудники полиции. До пятницы паспорта необходимо сдать в консульство.

Ранее сообщалось, что британская туристка потеряла паспорт в самолете Ryanair по пути в Испанию и провела пять дней взаперти в иммиграционной службе. 53-летняя Трейси Маккеллар (Tracy Mckellar) прилетела в Мадрид из Ливерпуля, чтобы провести две недели в своем доме. По пути к пограничному контролю путешественница поняла, что не может найти проездной документ.

