Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:43, 21 сентября 2023Путешествия

Сотрудник визового центра потерял паспорта россиян во время поездки на самокате

Baza: сотрудник визового центра Китая потерял 15 паспортов россиян

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Сотрудник визового центра Китая потерял 15 загранпаспортов россиян во время поездки по Москве на самокате. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, инцидент произошел 20 сентября. Мужчина забрал документы и должен был отвезти их на оформление. Он решил доехать до точки назначения на самокате и положил сумку с паспортами в ноги. Уточняется, что по дороге сотрудник визового центра отвлекся, и пакет исчез.

Материалы по теме:
«После них — как после взрыва» Китайским туристам разрешили путешествовать по миру. Почему в России этому рады не все?
«После них — как после взрыва»Китайским туристам разрешили путешествовать по миру. Почему в России этому рады не все?
6 февраля 2023
«У нас у всех психотравма» Китай оправился после пандемии и начал принимать туристов. Как ковид навсегда изменил страну?
«У нас у всех психотравма»Китай оправился после пандемии и начал принимать туристов. Как ковид навсегда изменил страну?
8 июня 2023

Издание отмечает, что теперь документы помогают искать сотрудники полиции. До пятницы паспорта необходимо сдать в консульство.

Ранее сообщалось, что британская туристка потеряла паспорт в самолете Ryanair по пути в Испанию и провела пять дней взаперти в иммиграционной службе. 53-летняя Трейси Маккеллар (Tracy Mckellar) прилетела в Мадрид из Ливерпуля, чтобы провести две недели в своем доме. По пути к пограничному контролю путешественница поняла, что не может найти проездной документ.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Названо число погибших в Карабахе российских миротворцев

    Эрдоган сравнил количество газа в Турции и Европе

    Тушение пожара вертолетами в Новой Москве попало на видео

    Грузия дважды отказала российской авиакомпании в полетах

    Двоих россиян осудили на сроки до восьми лет за хранение гранатомета

    Аферисты почти месяц обманывали россиянина и получили несколько миллионов рублей

    Телеведущая случайно выругалась в эфире и насмешила пользователей сети

    Психолог объяснила желание несвободных мужчин переписываться с другими женщинами

    Глава ФИФА высказался об участии сборной России на чемпионате мира-2026

    Рекордный спрос на жилье в новостройках зафиксирован в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости