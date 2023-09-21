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13:35, 21 сентября 2023Бывший СССР

Лукашенко призвал вернуться к советскому опыту в образовании

Лукашенко: советский опыт в образовании необходимо использовать
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал вернуться к советскому опыту образования, переняв от него все лучшее. Заявление главы государства передает агентство БелТА.

«Необходимо вернуться к советскому опыту, взять лучшие пособия и их постепенно дорабатывать, совершенствовать, а не печатать новые», — сказал он, добавив, что «оригинальничать никому не надо».

Президент назвал спокойное совершенствование главным принципом работы государства. «Мы стоим, как я говорил, повторяя цитату великого, "на плечах гигантов". Не надо соскакивать с этих плеч. Мы потеряем все то, что человечество наработало до нас», — заявил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер назвал республику «как никогда востребованной в России». Он объяснил, что страна обладает колоссальными технологическими возможностями, сохранила промышленных гигантов и успешно развивает научную отрасль.

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    Алевтина Запольская
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