Лукашенко призвал вернуться к советскому опыту в образовании

Лукашенко: советский опыт в образовании необходимо использовать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал вернуться к советскому опыту образования, переняв от него все лучшее. Заявление главы государства передает агентство БелТА.

«Необходимо вернуться к советскому опыту, взять лучшие пособия и их постепенно дорабатывать, совершенствовать, а не печатать новые», — сказал он, добавив, что «оригинальничать никому не надо».

Президент назвал спокойное совершенствование главным принципом работы государства. «Мы стоим, как я говорил, повторяя цитату великого, "на плечах гигантов". Не надо соскакивать с этих плеч. Мы потеряем все то, что человечество наработало до нас», — заявил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер назвал республику «как никогда востребованной в России». Он объяснил, что страна обладает колоссальными технологическими возможностями, сохранила промышленных гигантов и успешно развивает научную отрасль.