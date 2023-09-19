Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:39, 19 сентября 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о востребованности Белоруссии в России

Лукашенко: Белоруссия востребована в России как никогда

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

Белоруссия сегодня востребована в России как никогда, заявил глава государства Александр Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

На встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым президент отметил, что Белоруссия обладает колоссальными технологическими возможностями. Страна сохранила промышленных гигантов, успешно развивается научная отрасль.

«Беларусь сегодня востребована в России как никогда», — подчеркнул Лукашенко.

Делегация Краснодарского края находится с визитом в Минске, подписан ряд соглашений о сотрудничестве. По итогам 2022 года рост товарооборота российского региона и Белоруссии составил 60 процентов, достигнув около 557 миллионов долларов, уточняет РИА Новости.

14 сентября Лукашенко прибыл с визитом в Россию. На следующий день он встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В США признали вину Украины в ракетном ударе по Константиновке в ДНР. Снаряд выпустили из комплекса «Бук»

    Названа доля импорта китайских автомобилей в Россию

    Украине удалось досрочно накопить газ на зиму

    Неизвестный пригрозил запустить дрон в дом российского военкора

    Дания передаст новую партию танков Украине

    В московской квартире обнаружили тело младенца

    ВСУ обстреляли российский поселок неподалеку от границы с Украиной

    Организаторы концерта «Ленинграда» назвали причины отмены выступления

    Женщина случайно наткнулась на считавшуюся вымершей редчайшую рыбу с руками

    В ЕС усомнились в трезвости замминистра экономики Украины после жалобы в ВТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости