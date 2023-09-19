Лукашенко заявил о востребованности Белоруссии в России

Лукашенко: Белоруссия востребована в России как никогда

Белоруссия сегодня востребована в России как никогда, заявил глава государства Александр Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

На встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым президент отметил, что Белоруссия обладает колоссальными технологическими возможностями. Страна сохранила промышленных гигантов, успешно развивается научная отрасль.

«Беларусь сегодня востребована в России как никогда», — подчеркнул Лукашенко.

Делегация Краснодарского края находится с визитом в Минске, подписан ряд соглашений о сотрудничестве. По итогам 2022 года рост товарооборота российского региона и Белоруссии составил 60 процентов, достигнув около 557 миллионов долларов, уточняет РИА Новости.

14 сентября Лукашенко прибыл с визитом в Россию. На следующий день он встретился с президентом России Владимиром Путиным.