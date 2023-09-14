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14:06, 14 сентября 2023Бывший СССР

Лукашенко прибыл в Россию

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Россию

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в Россию. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Белорусский борт номер один уже в России», — говорится в публикации.

14 сентября сообщалось, что глава республики направился с рабочим визитом в Россию. Как уточнялось, главной частью его поездки станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 15 сентября.

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    Кристина Есикова
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