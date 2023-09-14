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10:27, 14 сентября 2023Бывший СССР

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Президент Белоруссии Лукашенко направился в Россию для перегоровов с Путиным
СюжетЕдиный день голосования

Фото: Sputnik / Ilya Pitalev / Kremlin / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Центральной частью визита Лукашенко станут переговоры с президентом России, которые состоятся 15 сентября. «Их главы государств запланировали ранее в соответствии с графиком встреч двух лидеров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что главными темами переговоров станут международная повестка и совместные задачи в экономике, в частности, работа в сфере импортозамещения.

Ранее Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением в России единого дня голосования. Он пожелал российскому коллеге благополучия и воплощения в жизнь всего задуманного.

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    Алевтина Запольская
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