В офисе Зеленского объяснили выгоду россиян от Лукашенко

Подоляк заявил, что Лукашенко выгоден для россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выгоден для россиян. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью белорусскому порталу «Зеркало».

«Надо ли россиянам устранять Лукашенко? Нет, он безобиден для них. Лукашенко точно не спровоцирует никаких проявлений антироссийскости», — объяснил он.

Подоляк также заявил, что Белоруссия не является субъектным государством, «которое может как-то активно кого-то пугать или в чем-то участвовать».

24 августа Лукашенко поздравил граждан Украины с Днем независимости. Он подчеркнул, что на протяжении многих веков белорусский и украинский народы «жили в согласии и уважении», и их объединяют уважение к традициям и самобытной культуре.