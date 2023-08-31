Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:09, 31 августа 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского объяснили выгоду россиян от Лукашенко

Подоляк заявил, что Лукашенко выгоден для россиян
СюжетЛукашенко заявил:
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Anna Voitenko / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выгоден для россиян. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью белорусскому порталу «Зеркало».

«Надо ли россиянам устранять Лукашенко? Нет, он безобиден для них. Лукашенко точно не спровоцирует никаких проявлений антироссийскости», — объяснил он.

Подоляк также заявил, что Белоруссия не является субъектным государством, «которое может как-то активно кого-то пугать или в чем-то участвовать».

24 августа Лукашенко поздравил граждан Украины с Днем независимости. Он подчеркнул, что на протяжении многих веков белорусский и украинский народы «жили в согласии и уважении», и их объединяют уважение к традициям и самобытной культуре.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России прокомментировал публикацию Китаем карт с частью территории России

    Подруга показала фото Кэмерон Диас без макияжа в честь ее 51-летия

    В России увидели риски роста цен на один вид жилья

    Биржевая цена на российскую нефть резко выросла

    Курение мальчиков в подростковом возрасте повредило гены будущих детей

    Медведев заявил о возможности появления искусственных вирусов

    В Сочи пьяного московского туриста вынесло в море на надувной лодке

    За наследство Короля кокаина началась война. Кому достанутся бесценные мотоциклы, самолет и оружие Пабло Эскобара?

    Силовики задержали сбежавшего со службы российского военного

    Капремонт домов в России начнут делать по-новому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости