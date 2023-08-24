Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:53, 24 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости

Президент Белоруссии Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан Украины с Днем Независимости. Его слова передает агентство БелТА.

Президент подчеркнул, что на протяжении многих веков белорусский и украинский народы «жили в согласии и уважении». По его словам, их объединяют трудолюбие, усердие, уважение к традициями и самобытной культуре.

Лукашенко отметил, что Белоруссия и Украина выбрали самостоятельные пути развития. «Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше», — пообещал он.

Ранее Лукашенко допустил участие Белоруссии в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. По мнению политика, страна должна быть вовлечена в переговоры.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Фрагмент упавшего под Тверью самолета нашли в двух километрах от места крушения

    Кардиолог перечислил медленно убивающие сердце продукты

    Кандидаты в президенты США поспорили о необходимости финансировать Киев

    Дорогу рядом с местом падения самолета Пригожина перекрыли

    Названо основное отличие БРИКС от ООН и ЕС

    Блогерша показала необычный способ избежать измен

    США резко увеличили закупки ядерного топлива у России

    Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости

    Иностранный футболист ЦСКА объяснил решение сыграть свадьбу в России

    В США заявили о торговле НАТО территориями Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости