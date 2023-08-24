Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости

Президент Белоруссии Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости

Глава Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан Украины с Днем Независимости. Его слова передает агентство БелТА.

Президент подчеркнул, что на протяжении многих веков белорусский и украинский народы «жили в согласии и уважении». По его словам, их объединяют трудолюбие, усердие, уважение к традициями и самобытной культуре.

Лукашенко отметил, что Белоруссия и Украина выбрали самостоятельные пути развития. «Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше», — пообещал он.

Ранее Лукашенко допустил участие Белоруссии в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. По мнению политика, страна должна быть вовлечена в переговоры.