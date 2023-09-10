Лукашенко поздравил Путина с проведением единого дня голосования

Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением в РФ единого дня голосования

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с успешным проведением в России единого дня голосования. Об этом сообщает издание «БелТА».

Он пожелал российскому коллеге благополучия и воплощения в жизнь всего задуманного. Лукашенко выразил надежду, что народные избранники внесут весомый вклад в дело укрепления межрегионального сотрудничества с Белоруссию, а «также будут способствовать реализации масштабных планов по наращиванию стратегического партнерства между Минском и Москвой».

В 2023 году избирательные кампании различного уровня прошли в 85 регионах — исключение составили только Кабардино-Балкария, Марий Эл, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. Россияне выбирали 21 губернатора и 20 региональных парламентов. Помимо этого, в четырех регионах прошли довыборы депутатов Государственной Думы.