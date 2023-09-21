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21:58, 21 сентября 2023Мир

В Британии оценили вероятность нового наступления ВСУ

Экс-агент MI6 Крук: ВСУ откажутся идти в новое наступление по приказу Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бывший агент MI6 Аластер Крук прокомментировал, насколько возможно новое наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Крук оценил вероятность нового наступления ВСУ и предположил, что военные откажутся участвовать в операции даже по приказу президента Украины Владимира Зеленского.

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«Зеленский вернется и обратится к своим генералам со словами: мы должны продолжить, <…> и мы прорвем российскую оборону. В этот момент, если он обернется назад, то увидит, что за ним никто не последует. <…> Его армия просто не пойдет в новое наступление», — отметил эксперт из Британии.

Экс-агент MI6 добавил, что Киев не добился успехов в зоне военных действий, а ВСУ оказались почти уничтожены. При этом Россия обладает большими ресурсами, включая такую новую технику, как дроны, танки и истребители.

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    Марина Совина
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