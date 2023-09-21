Пашинян пообещал действовать жестко в отношении митингующих

Пашинян: правительство будет жестко действовать в отношении митингующих

Правительство Армении будет жестко действовать в отношении митингующих, чтобы на улицах Еревана не пролилась кровь. С таким обещанием выступил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает РИА Новости.

По его словам, в Армении действуют группы, связанные с сыном одного из бывших руководителей страны, а также студенты, связанные с высокопоставленными должностными лицами Нагорного Карабаха.

«Они хотят, чтобы правительство пролило кровь на улицах Еревана. Но этого не произойдет, мы будем действовать жестко, но в рамках закона. Проводятся аресты, виновные будут привлечены к ответственности», — сказал Пашинян.

Ранее премьер-министр заявил, что народ его страны живет в трудные времена и испытывает «невыразимые физические и психологические страдания». При этом он обратил внимание на важность понимания смысла этого пути.