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20:08, 21 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин поджег дом с женщинами и детьми из-за развода с женой

СК возбудил дело после поджога дома в Белгородской области с женщинами и детьми

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после поджога частного дома в Белгородской области, в котором находились женщина с тремя малолетними детьми, матерью и бабушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Фигурантом дела по части 3 статьи 30 и пунктам «а», «в», «е» части 2 статьи 105 УК РФ стал 33-летний супруг потерпевшей. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

По предварительным данным, 19 сентября мужчина на почве предстоящего развода с женой пришел к ее дому, облил дверь легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, зная, что женщины и дети находятся внутри. В результате действий фигуранта возник пожар, а сам он скрылся с места преступления.

К счастью, никто не пострадал. Женщины с детьми смогли выбраться из горящего дома, а соседи помогли им ликвидировать возгорание.

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    Олеся Мицкевич
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