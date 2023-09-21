Уголовник повредил оборудование на железной дороге в Подмосковье

Судимый мужчина повредил релейные шкафы на железной дороге в Подольске

Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали вандала, повредившего оборудование на железной дороге в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Задержанный — ранее неоднократно судимый 24-летний житель Саратовской области. Поздним вечером 20 сентября он вырвал четыре трансформатора из релейного шкафа на перегоне Гривно — Подольск. В результате поломки было задержано движение поездов на полчаса.

Полицейские нашли на месте преступления отпечатки пальцев злоумышленника, по которым оперативно установили его местонахождение. На допросе задержанный признал свою вину в содеянном.

Мужчина отсидел четыре срока — три раза за кражи и один раз за грабеж.