Силовые структуры
Уголовник повредил оборудование на железной дороге в Подмосковье
Судимый мужчина повредил релейные шкафы на железной дороге в Подольске
Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали вандала, повредившего оборудование на железной дороге в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Задержанный — ранее неоднократно судимый 24-летний житель Саратовской области. Поздним вечером 20 сентября он вырвал четыре трансформатора из релейного шкафа на перегоне Гривно — Подольск. В результате поломки было задержано движение поездов на полчаса.
Полицейские нашли на месте преступления отпечатки пальцев злоумышленника, по которым оперативно установили его местонахождение. На допросе задержанный признал свою вину в содеянном.
Мужчина отсидел четыре срока — три раза за кражи и один раз за грабеж.