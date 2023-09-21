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15:00, 21 сентября 2023Экономика

Россияне оценили готовность остаться на нелюбимой работе ради высокой зарплаты

РШУ: 75 % россиян готовы остаться на нелюбимой работе ради высокой зарплаты

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

75 процентов россиян заявили, что готовы остаться на нелюбимой работе ради высокой зарплаты, следует из результатов исследования Русской Школы управления (РШУ), поступивших в распоряжение «Ленты.ру».

В опросе участвовали 1064 сотрудника компаний из разных отраслей экономики. Выяснилось, что, помимо зарплаты выше рынка, есть и другие факторы, которые способны удержать недовольных работой россиян — чаще всего это денежные премии и бонусы (46 процентов), перспективы карьерного роста (44 процента) и похвала руководителя (38 процентов).

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В целом из общего числа опрошенных довольны своей работой оказались только 43 процента. Все остальные заявили о неудовлетворенности работой. Чтобы комфортно чувствовать себя на рабочем месте, большинству респондентов требуется достойная оплата труда (86 процентов), возможность профессионального роста (73 процента), а также хорошие отношения с руководителем (64 процента) и приятный коллектив (51 процент).

Ранее аналитики «Ренессанс Жизни» и «Зарплаты.ру» выяснили, что четверть россиян (26 процентов) боятся лишиться работы из-за активного развития нейросетей. Больше всего опасений искусственный интеллект (ИИ) вызывает у билетеров (77 процентов), кассиров (67 процентов), типографских работников (51 процент) и сотрудников банковских отделений (29 процентов). Отмечается, что в их работе достаточно много рутинных задач, которые можно автоматизировать.

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    Софья Ермакова
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