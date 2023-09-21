Россияне оценили готовность остаться на нелюбимой работе ради высокой зарплаты

РШУ: 75 % россиян готовы остаться на нелюбимой работе ради высокой зарплаты

75 процентов россиян заявили, что готовы остаться на нелюбимой работе ради высокой зарплаты, следует из результатов исследования Русской Школы управления (РШУ), поступивших в распоряжение «Ленты.ру».

В опросе участвовали 1064 сотрудника компаний из разных отраслей экономики. Выяснилось, что, помимо зарплаты выше рынка, есть и другие факторы, которые способны удержать недовольных работой россиян — чаще всего это денежные премии и бонусы (46 процентов), перспективы карьерного роста (44 процента) и похвала руководителя (38 процентов).

В целом из общего числа опрошенных довольны своей работой оказались только 43 процента. Все остальные заявили о неудовлетворенности работой. Чтобы комфортно чувствовать себя на рабочем месте, большинству респондентов требуется достойная оплата труда (86 процентов), возможность профессионального роста (73 процента), а также хорошие отношения с руководителем (64 процента) и приятный коллектив (51 процент).

Ранее аналитики «Ренессанс Жизни» и «Зарплаты.ру» выяснили, что четверть россиян (26 процентов) боятся лишиться работы из-за активного развития нейросетей. Больше всего опасений искусственный интеллект (ИИ) вызывает у билетеров (77 процентов), кассиров (67 процентов), типографских работников (51 процент) и сотрудников банковских отделений (29 процентов). Отмечается, что в их работе достаточно много рутинных задач, которые можно автоматизировать.