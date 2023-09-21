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16:15, 21 сентября 2023Экономика

Власти России допустили сокращение рабочей силы

Голикова: число высококвалифицированных кадров в РФ может сократиться на треть

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В ближайшее время суммарное число высококвалифицированных кадров в России в возрастной категории 30-39 лет может сократиться на треть. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что подобная категория граждан является самой востребованной на российском рынке труда, а ее представители считаются наиболее готовыми к изменениям гражданами. Из-за напряженной демографической ситуации в настоящее время в России прослеживается дисбаланс по возрастным категориям.

«Нас пугает вот этот дисбаланс (...) Их [граждан в возрасте от 30 до 39 лет] количество сократится в ближайшее время на 30 процентов, но растет число более молодых и более возрастных», — заключила Голикова.

На этом фоне она призвала правительство рассмотреть различные способы модернизации рабочих мест, чтобы закрывать потребности не только человеческими ресурсами, но и при помощи современных технологий и роботизации.

Ранее о проблеме кадрового дефицита в России высказалась глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Она назвала нехватку рабочей силы главным тормозом развития производства в стране. Как уточнила руководитель ЦБ, подобную проблему нельзя будет решить с помощью предоставления дешевых кредитов предприятиям и закупок дополнительного оборудования.

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    Анатолий Акулов
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