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17:06, 15 сентября 2023Экономика

Набиуллина назвала главный тормоз развития производства в России

Набиуллина сочла кадровый дефицит главным тормозом для роста производства

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала недостаток рабочей силы основным тормозом развития производства в России. Ее слова приводит РИА Новости.

«Ограничением на макроуровне являются не деньги, а физические ограничения на доступные факторы производства», — заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции. По мнению главы регулятора, подобную проблему нельзя будет решить с помощью предоставления дешевых кредитов предприятиям и закупок дополнительного оборудования.

В условиях сохраняющегося на российском рынке кадрового дефицита предприятиям для расширения производства не останется иного выбора, кроме как переманить сотрудников из других компаний. В итоге суммарные объемы выпуска у последних станут снижаться, а общий эффект для экономики будет заключаться в околонулевых темпах роста ВВП и ускорении инфляции, посетовала глава ЦБ.

15 сентября совет директоров регулятора повысил ключевую ставку на один процентный пункт — с 12 до 13 процентов годовых. Ужесточение денежно-кредитной политики было направлено в том числе на сдерживание темпов роста инфляции.

Как уточнили в ЦБ, в настоящее время риски увеличения потребительских цен в стране продолжают оставаться на высоком уровне, на фоне чего регулятор пересмотрел свой прогноз по инфляции по итогам 2023 года с 5-6,5 процента годовых до 6-7 процентов.

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    Анатолий Акулов
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