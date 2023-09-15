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15:55, 15 сентября 2023Экономика

Набиуллина объяснила решение повысить ключевую ставку

Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки борьбой с инфляцией
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Решение Банка России о повышении ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 13 процентов связано со стремлением купировать повышение инфляции, а также инфляционных ожиданий, объяснила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, резкие колебания курса рубля не являются рисками для финансовой стабильности, с учетом того, что рынки работали в стандартном режиме, а проблем с ликвидностью не возникало.

На заседании 15 сентября ЦБ поднял ставку до 13 процентов. Повышение стало третьим подряд после того, как с сентября 2022 года по июль 2023-го ставка сохранялась на уровне 7,5 процента. Помимо этого, Центробанк пересмотрел и прогноз по инфляции по итогам 2023 года с 5-6,5 процента годовых до 6-7 процентов.

Оценка инфляционных ожиданий россиян на годовом горизонте в августе 2023 года составила 11,5 процента, что на 0,4 процентных пункта превышает показатель июля и на 1,0 процентного пункта больше, чем в среднем с апреля по июнь.

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    Дмитрий Воронин
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