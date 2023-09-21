Байден дважды рассказал одну и ту же историю

Байден дважды рассказал одну и ту же историю на встрече со спонсорами

Президент США Джо Байден с перерывом в несколько минут практически дословно повторил уже рассказанную историю на мероприятии со спонсорами своей кампании по переизбранию на пост главы государства. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на расшифровку его речи.

Мероприятие состоялось накануне в Нью-Йорке в частной резиденции, на которую допустили только пул Белого дома. В ходе выступления Байден рассказал, как решил стать президентом. После работы на посту вице-президента в администрации Барака Обамы он не планировал баллотироваться на пост главы государства, однако на него повлияло выступление ультраправых в августе 2017 года в Шарлотсвилле, штат Виргиния.

Через несколько минут Байден вернулся к этой истории и повторил ее снова.

Ранее Байдена обвинили в неуважении из-за внезапного ухода с церемонии. После награждения ветерана Вьетнамской войны 81-летнего капитана в отставке Ларри Тейлора американский президент покинул церемонию, не став ждать заключительной молитвы.