Байден обвинили в неуважении из-за внезапного ухода с церемонии

NYP: ветераны обвинили Байдена в неуважении из-за внезапного ухода с церемонии

Президента США Джо Байдена обвинили в неуважении к ветеранам после того, как он внезапно покинул церемонию награждения в Белом доме. Об этом заявила американская газета New York Post.

Издание опубликовало кадры, на которых видно, как Байден после награждения ветерана Вьетнамской войны 81-летнего капитана в отставке Ларри Тейлора покинул церемонию, не став ждать заключительной молитвы.

«Президента Байдена обвинили в неуважении после того, как он быстро покинул Восточное крыло Белого дома перед завершением церемонии вручения Медали за отвагу ветерану войны во Вьетнаме», — отмечается в публикации NYP.

В свою очередь бывший «морской котик» Шон Райан заявил, что Байден президент США демонстрирует «постоянное неуважение» к людям.

«Прошу прощения за мой французский… Но какой идиот. Постоянное отсутствие уважения Байдена к кому-либо просто ужасает. Гавайи, военнослужащие, жертвы стрельбы, список можно продолжать», — заключил он.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высмеял возраст Байдена. Соответствующий комментарий он оставил под публикацией пользователя, который разместил видео с «зависшим» лидером республиканцев в сенате, 81-летним Митчем Макконнеллом.