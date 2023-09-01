Американский миллиардер Илон Маск высмеял возраст Байдена

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск резко высказался о возрасте действующего президента США Джо Байдена. О этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

Маск высмеял возраст Байдена в комментарии к публикации одного из пользователей, который разместил видео с «зависшим» лидером республиканцев в сенате, 81-летним Митчем Макконнеллом.

«Макконнелл и Байден могли пройти пробы на роль Хранителя склепа [героя телесериала "Байки из склепа"] – без грима и спецэффектов!» — подчеркнул Маск, намекнув на возраст политиков.

Ранее 81-летний Митч Макконнелл, который впал в ступор во время интервью на 30 секунд, получил у врача конгресса Брайана Монахана справку о медицинской пригодности к продолжению работы. Медик уточнил, что «эпизодическая легкость в голове» типична для периода восстановления после сотрясения мозга.