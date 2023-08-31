Впавшего в ступор во время интервью лидера республиканцев допустили к работе

Замершего во время интервью лидера республиканцев Макконнелла допустили к работе

Лидер республиканцев в сенате 81-летний Митч Макконнелл, который впал в ступор во время интервью на 30 секунд, получил у врача конгресса Брайана Монахана справку о медицинской пригодности к продолжению работы. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнил медик, «эпизодическая легкость в голове» типична для периода восстановления после сотрясения мозга. Он также предположил, что это может быть результатом обезвоживания. «С медицинской точки зрения он допускается к продолжению работы по запланированному графику», — указал он.

Накануне, 30 августа, политика спросили, планирует ли он переизбираться в 2026 году. Он замер, и даже то, что помощница громко повторила вопрос ему на ухо, не вывело его из состояния оцепенения, и неловкая пауза продолжилась. Как позднее прокомментировал случившееся представитель Макконнелла, у него на мгновение закружилась голова, теперь политик чувствует себя хорошо.