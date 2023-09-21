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04:37, 21 сентября 2023Мир

В России прокомментировали обвинения Британии и США по Будапештскому меморандуму

Постпред РФ в Вене Ульянов: США и Британия обвиняют Россию без шанса на успех
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Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов заявил, что США и Британия 20 лет назад нарушили Будапештский меморандум и теперь обвиняют Россию, но у них в этом нет шанса на успех. Такой комментарий он дал в своем Telegram-канале.

«США и Великобритания открыто нарушили Будапештский меморандум, когда около 20 лет назад ввели санкции против Белоруссии», — уточнил Ульянов, назвав нынешние притязания к России безуспешными.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского уличили в желании привести мир к ядерной катастрофе. «Не будь Будапештского меморандума и передачи Киевом ядерного оружия России, мир сегодня стоял бы либо на грани ядерной катастрофы, либо уже сожалел о ее последствиях», — отметил дипломат Мирошник после выступления украинского лидера на заседании ГА ООН.

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    Александра Синицына
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