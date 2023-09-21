Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:54, 21 сентября 2023Культура

Леонид Агутин снялся в сериале

Леонид Агутин снялся в сериале «Хрупкое»

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский певец Леонид Агутин рассказал о том, что снялся в пилотной серии сериала «Хрупкое». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Что это будет, покажет монтаж, конечно, но режиссер Евгения Громова показалась мне человеком очень симпатичным и толковым», — написал артист. Он также сообщил, что написал песню для фильма.

Ранее Леонид Агутин рассказал об алкоголизме Федора Бондарчука. Исполнитель поведал, что сам много выпивал, но, при этом, мог «читать, творить, что-то познавать», однако спустя какое-то время столкнулся с проблемами со здоровьем. Он признался, что схожая ситуация была у Бондарчука.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев извинился перед Путиным из-за гибели миротворцев в Карабахе

    Операция по спасению бездомной собаки в Подмосковье попала на видео

    Стало известно о планах Зеленского и Умерова посетить Пентагон

    Москвичам пришлось доплачивать за жилье у причалов

    Устойчивость к раку летучих мышей объяснили быстрой эволюцией

    Египет нашел новый вариант для замены пшеницы из России

    Промоутер раскрыл детали следующего поединка Александра Емельяненко

    Порнозвезда раскрыла изнанку работы в индустрии

    В США судью отстранили от должности из-за деменции

    В Польше назвали неприемлемыми последние заявления Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости