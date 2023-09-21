Леонид Агутин снялся в сериале «Хрупкое»

Российский певец Леонид Агутин рассказал о том, что снялся в пилотной серии сериала «Хрупкое». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Что это будет, покажет монтаж, конечно, но режиссер Евгения Громова показалась мне человеком очень симпатичным и толковым», — написал артист. Он также сообщил, что написал песню для фильма.

Ранее Леонид Агутин рассказал об алкоголизме Федора Бондарчука. Исполнитель поведал, что сам много выпивал, но, при этом, мог «читать, творить, что-то познавать», однако спустя какое-то время столкнулся с проблемами со здоровьем. Он признался, что схожая ситуация была у Бондарчука.