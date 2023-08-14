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12:26, 14 августа 2023Культура

Леонид Агутин рассказал об алкоголизме Федора Бондарчука

Леонид Агутин поведал, что Федор Бондарчук боролся с алкогольной зависимостью
Федор Бондарчук

Федор Бондарчук. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Российский певец Леонид Агутин рассказал о том, что режиссер Федор Бондарчук страдал от алкогольной зависимости. Об этом он сообщил в интервью журналистке Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube.

Исполнитель поведал, что сам много выпивал, но, при этом, мог «читать, творить, что-то познавать», однако спустя какое-то время столкнулся с проблемами со здоровьем: «Первый путь к штопору, давление подскочило — и стало плохо. Выпил — стабилизировалось. Но ты еще не ходишь к врачам. Ты молодой. И чтобы мир расцвел и перестал быть враждебным, нужно похмелиться. И тебе кажется, что раз — и все. А потом понимаешь, что надо менять жизнь».

Он признался, что схожая ситуация была у Бондарчука: режиссер мог уйти в запой на несколько недель, пока не перестал употреблять спиртное на мероприятиях и встречах с друзьями.

«Бондарчук тоже в свое время был зависимый человек. Мы увиделись у Угольникова на дне рождения. Разговорились, спрашиваю: ''Не выпиваешь?'' Он: ''Нет, совсем''. Я: ''Ну, а как же друзья?'' Он: ''В ... (задницу) друзей''. Имелось в виду, что друзья все время пристают: ''Давай выпьем, ну что ты?!" Им-то все равно, что потом уйдешь на две недели в запой», — поделился музыкант.

Ранее российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) рассказала о том, что завершила курс борьбы с алкогольной зависимостью месяц назад.

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    Анастасия Астахова
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