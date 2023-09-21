Информация об ударе ВСУ по военной базе РФ в Севастополе не подтвердилась

Проукраинские медиа 20 сентября заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по военной базе РФ в Севастополе. Однако эта информация не нашла подтверждения.

«Прилет по российской воинской части в районе села Верхнесадовое под Севастополем», — написал Telegram-канал «Крымский ветер» около 13 часов дня 20 сентября. В нем также было опубликовано видео якобы с места событий: на кадрах на горизонте заметен дым. Позднее Стратком ВСУ заявил, что в районе села Верхнесадовое 20 сентября был поражен командный пункт Черноморского флота РФ.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев около 13 часов дня 20 сентября сообщил, что близ города были сбиты беспилотники. «В результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА. Пострадавших нет. Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом», — заявил он.

Вскоре Развожаев написал, что, согласно уточненной информации, службы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь. Он также добавил, что в городе спокойная обстановка.

Позднее глава города сообщил, что дым близ Севастополя возник из-за горящего леса. «Дым, который видно на Северной стороне — это горит лес на границе Севастополя и Бахчисарайского района. Напомню, что изначально произошло возгорание травы, в настоящий момент из-за порывов ветра огонь перекинулся на хвойную подстилку под деревьями, сейчас площадь пожара 4500 квадратных метров. На месте работают силы МЧС и лесничества», — объяснил Развожаев.

Утверждения о том, что ВСУ якобы нанесли удар по российской военной базе в Севастополе, не распространились в отечественных СМИ. Заявления об этом широко тиражировали украинские и проукраинские медиа. Многие российские издания опубликовали официальные комментарии главы города Развожаева о работе ПВО (1, 2, 3).

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