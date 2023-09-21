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10:35, 21 сентября 2023Россия

Дорожные камеры в Москве начали фиксировать новое нарушение

Дептранс: дорожные камеры в Москве начали фиксировать непристегнутых пассажиров

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Дорожные камеры в Москве начали фиксировать новое нарушение — системы наблюдения начнут фиксировать непристегнутых пассажиров. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта, заявление приводится в официальном Telegram-канале службы.

Как сообщили в Дептрансе, отслеживать нарушения на московских дорогах будут 206 подключенных к нейросети камер. За непристегнутого пассажира в салоне будет выписан штраф в размере 1000 рублей, который поступит на имя владельца автомобиля.

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«Сотрудники ЦОДД будут рассматривать каждый случай с признаками нарушения, а любые сомнения всегда будут трактоваться в пользу собственника транспорта», — пояснил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Кроме того, камеры уже отслеживают и непристегнутых водителей.

Ранее сообщалось, что в Государственную Думу внесли законопроект об отмене штрафов за тонировку передних боковых стекол автомобилей. Депутаты предложили оставить под запретом лишь тонирование лобового стекла.

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    Марк Леонов
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