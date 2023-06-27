В Госдуму внесли законопроект об отмене одного штрафа для автомобилистов

Депутат Нилов заявил, что в Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за тонировку

В Государственную Думу внесли законопроект об отмене штрафов за тонировку передних боковых стекол автомобилей. Об этом сообщил парламентарий от ЛДПР Ярослав Нилов в Telegram-канале.

«На улице — солнце, жара, духота. Особенно непросто приходится автовладельцам: в плотном потоке и тем более в пробках кузов машины нагревается, а солнечные лучи создают дополнительный дискомфорт в салоне, влияя и на зрение водителя», — написал Нилов.

По его словам, спастись от жары помогает, в частности, кондиционер и тонировка передних стекол. Депутат напомнил о нормах Кодекса об административных правонарушениях, согласно которым предусматривается штраф за несоответствие светопропускания защитных пленок требованиям техрегламента. Нилов заявил, что ЛДПР предлагает отменить штраф и оставить под запретом лишь тонирование лобового стекла.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов допустил, что незначительную тонировку передних боковых стекол автомобиля можно разрешить использовать в южных регионах.

Сейчас за управление автомобилем с нарушениями технического регламента наказывают штрафом в размере 500 рублей. Согласно ГОСТу, светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна составлять не менее 70 процентов. При этом ограничений по тонировке задних стекол, в том числе боковых, нет.

Если устранить нарушение на месте возможно, водитель может получить только предупреждение. В противном случае сотрудники ГИБДД выписывают штраф и выдают предписание на устранение нарушения с установленными сроками. Если тонировка не снимается в указанный срок, водителю грозит штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей или арест до 15 суток за невыполнение законного требования сотрудника полиции.