В Госдуме высказались об идее разрешить тонировку передних стекол

Депутат Бабашов предложил разрешить тонировку передних боковых стекол в южных регионах

Незначительную тонировку передних боковых стекол автомобиля можно разрешить использовать в южных регионах, считает член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на инициативу об отмене штрафа за тонировку.

Ранее стало известно о подготовке поправок в КоАП, которые предусматривают отмену штрафа в размере 500 рублей за тонировку передних боковых стекол машин. По мнению авторов инициативы, она защищает от прямых солнечных лучей, которые отрицательно влияют на зрение водителя.

«Законопроект в наш комитет попадет, рассмотрим. Я считаю, что в южных регионах можно допустить [тонировку передних боковых стекол], но не с такой пропускной способностью, как на задних стеклах, давно этот вопрос обсуждался», — прокомментировал Бабашов.

Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев в разговоре с «Лентой.ру» об идее высказался отрицательно. «Появится законопроект — будем обсуждать, но я против», — поделился он.

15 апреля адвокат Елена Кудерко напомнила российским водителям о штрафах за езду без ОСАГО. При выявлении поддельного полиса во время проверки сотрудниками ГИБДД штраф составит 500 рублей. Полис же придется оформить по всем правилам. Такой же размер штрафа назначат, если вы не сможете предъявить на проверку электронный полис, отметила эксперт.

