Госдума предложила разрешить тонировать передние боковые стекла машин

«Известия»: в Госдуме предложили отменить штраф за тонировку передних боковых стекол авто

Фракция ЛДПР подготовила к внесению в Государственную Думу поправки в КоАП, которые предусматривают отмену штрафа в размере 500 рублей за тонировку передних боковых стекол машин. ГД предложила разрешить данную процедуру, ведь она допускается во многих странах, сказано в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

«Во-первых, она защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно влияющих на зрение водителя, что влияет и на безопасность дорожного движения, исключает ослепление солнечными лучами. Во-вторых, снижает температуру нагрева салона», — говорится в записке.

Как отметили депутаты, водителям могут предоставить возможность использовать тонировку на передних боковых стеклах. Но при этом обязательным будет сохраняться запрет в отношении лобового.

«Необходимо, чтобы осталась возможность просматривания салона извне с целью определения ситуаций, которые могут быть потенциально опасными», — сказано в документе.

Зампред фракции ЛДПР, один из авторов законопроекта Ярослав Нилов рассказал «Известиям», что штрафы за тонировку вызывают в России много споров. Очень часто это лишний повод для проверки авто инспекторами ГИБДД, а это «благодатная почва для злоупотреблений со стороны органов власти», объяснил он.

15 апреля адвокат Елена Кудерко напомнила российским водителям о штрафах за езду без ОСАГО. При выявлении поддельного полиса во время проверки сотрудниками ГИБДД штраф составит 500 рублей. Полис же придется оформить по всем правилам. Такой же размер штрафа назначат, если вы не сможете предъявить на проверку электронный полис, отметила эксперт.